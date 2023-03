POL-BOR: Gronau - Autofahrer auf Agathastraße kontrolliert

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Münsterstraße; Unfallzeit: 16.03.23, 23.05 Uhr; Mit schweren Verletzungen wurde am Donnerstagabend ein 69 Jahre alter Pedelecfahrer aus Bocholt ins örtliche Krankenhaus gebracht und von dort noch in der Nacht in eine Spezialklinik verlegt. Der Bocholter hatte den Radweg der Bocholter Straße aus Richtung Rhede kommend befahren. Er kollidierte an der Kreuzung "Bocholter Straße / ...

mehr