Stolberg (ots) - In der vergangenen Nacht sind unbekannte Täter in die Tankstelle zwischen Zweifall und Vicht eingebrochen. Kurz vor 2 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert. Er hatte mehrere Leute dabei beobachtet, wie sie in die Tankstelle in der Straße Münsterau einbrachen. Danach seien sie - laut Zeugenaussage - in den dahinterliegenden Wald verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. ...

