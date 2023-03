Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße;

Unfallzeit: 16.03.23, 23.05 Uhr;

Mit schweren Verletzungen wurde am Donnerstagabend ein 69 Jahre alter Pedelecfahrer aus Bocholt ins örtliche Krankenhaus gebracht und von dort noch in der Nacht in eine Spezialklinik verlegt. Der Bocholter hatte den Radweg der Bocholter Straße aus Richtung Rhede kommend befahren. Er kollidierte an der Kreuzung "Bocholter Straße / Robert-Bosch-Straße / Münsterstraße / In der Kickheide" nach dem derzeitigen Ermittlungsstand mit einem Ampelmast und stürzte. Da der Verdacht bestand, dass der 69-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, um die Blutalkoholkonzentration exakt feststellen zu können. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell