Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Raserei

Acht Prozent zu schnell

Kreis Borken (ots)

Acht Prozent der Fahrerinnen und Fahrer, die sich nicht an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten hielten: Das ist die Bilanz von Geschwindigkeitskontrollen in der vergangenen Woche im Kreisgebiet. Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Immer wieder führen sie - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle im Kreis Borken führt der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Zeit vom 09.03. - 15.03.2023 wurden so an 22 Messstellen 6171 Fahrzeuge überprüft. Davon überschritten insgesamt 540 Fahrerinnen und Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Drei Fahrzeuge fuhren derart zu schnell, dass mit der Auferlegung eines Fahrverbotes gerechnet werden muss. Hinzu kommen 116 Bußgeldverfahren und 424 Verwarnungsgelder.

Die gravierendsten Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden an folgenden Messpunkten festgestellt: - innerorts bei max. zulässigen 50 km/h mit gemessenen 95 km/h in Heiden auf der Leplicher Straße - innerorts bei max. zulässigen 50 km/h mit gemessenen 84 km/h in Stadtlohn auf der Vredener Straße - außerorts bei max. zulässigen 70 km/h mit gemessenen 107 km/h in Südlohn auf der K 14 - außerorts bei max. zulässigen 70 km/h mit gemessenen 120 km/h in Vreden auf der B 70

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell