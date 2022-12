POL-MG: Auto erfasst Fußgänger auf Zebrastreifen

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag, 22. Dezember, um 16.30 Uhr an der Wickrather Straße in Heyden einer Zwölfjährigen das Handy geraubt und sie dabei leicht verletzt. Das Mädchen war laut eigenen Angaben zu Fuß in Richtung Rheydt unterwegs gewesen, als sie in Höhe der Endepohlstraße ihr Handy hervorholte. Plötzlich sei von hinten ein Mann an sie herangetreten und habe nach ihrem Handy ...

mehr