Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Bereits am Sonntag, 18. Dezember, wurde ein an der Humboldtstraße geparktes Auto stark beschädigt. Zwar hinterließ der Verursacher am Wagen einen Zettel mit einer niederländischen Firmenanschrift, Ermittlungen zufolge war jedoch von dieser Firma kein Fahrer in dem Gebiet unterwegs. Die Polizei sucht vorrangig den Unfallverursacher, aber auch dringend Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können.

Die 20-jährige Besitzerin des beschädigten Mazda erschien am Folgetag auf der Polizeiwache und gab an, dass sie das Auto gegen 16 Uhr auf dem Seitenstreifen der Humboldtstraße/ Ecke Hindenburgstraße abgestellt hatte. Als sie gegen Mitternacht zurückkam, war der Mazda am Heck stark beschädigt. An der Windschutzscheibe fand sie besagten Zettel, der jedoch nicht zur Ermittlung des Fahrers führte.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls oder den Unfallfahrer / die Unfallfahrerin, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell