POL-PPTR: Wieder eine Welle von betrügerischen Anrufen angeblicher Europol- und Interpol-Polizisten

Trier (ots) - Am vergangenen Freitag, den 27. Mai 2022, kam es in einem Auktionshaus in der Neustraße in Trier zu einem Räuberischen Diebstahl zum Nachteil des Geschäftsinhabers durch ein Täter-Trio. Die Tathandlung dauerte nur vier Minuten und fand zwischen 11:42 Uhr und 11:46 Uhr statt. Zunächst betraten eine Frau und ein Mann gemeinsam das Geschäft, in dem sich bereits zwei Kunden befanden, und gaben ...

