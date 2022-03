Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (16.03.), gegen 09:15 Uhr, kam es an der Straße "Am Wald" zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte hatten mit einem großen Stein die Verglasung einer Terrassentür eingeworfen und die Alarmanlage ausgelöst. Die Täter flüchteten, ohne das Haus betreten zu haben.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Alarmauslösung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Einbruchmeldeanlagen können dabei helfen, Einbrüche zu verhindern. Die Anlagen sollten aber mit mechanischer Sicherungstechnik sinnvoll kombiniert werden. Wie das geht, wissen die Fachberater vom Kommissariat Prävention, die ebenfalls unter der Rufnummer 02131 300-0 erreichbar sind.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell