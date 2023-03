Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Erneut Grabschmuck auf Friedhof gestohlen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Leuskesweg;

Tatzeit: zwischen 14.03.2023, 17.00 Uhr, und 15.03.2023, 10.00 Uhr;

Nach aktuellem Ermittlungsstand haben Unbekannte in Heek nun von 22 Ruhestätten Grabschmuck aus Metall entwendet. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr. Die Täter nahmen komplette Grableuchten mit, auch mit steinernen Sockeln. Das lässt den Schluss zu, dass die Diebe mit einem Fahrzeug auf den Friedhof am Leuskesweg gefahren sein müssen. Betroffen waren die Gräber am Hauptweg der Anlage. Bereits in der Nacht zum 04. März war dieser Ort der Erinnerung Ziel von Metalldieben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5456625). Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell