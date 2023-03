Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Tatwerkzeug: Stein

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Am Bösingbach / Hans-Böckler-Straße / Bischof-Kettler-Ring;

Tatzeit: 16.03.2023, zwischen 03.30 Uhr und 03.45 Uhr;

In drei Wohnhäuser in Gronau-Epe eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag. Die im Obergeschoss schlafenden Bewohner wurden zwischen 03.30 Uhr und 03.45 Uhr durch das Geräusch zersplitternden Glases abrupt geweckt. Als sie in das Erdgeschoss eilten, waren der oder die Täter bereits weg. Zurück blieben an den Tatorten an den Straßen Am Bösingbach, Hans-Böckler-Straße sowie Bischof-Kettler-Ring Glasscherben und Pflaster- und Natursteine, die durch die Scheiben geworfen worden waren. Bei der Beute handelt es sich um Rucksäcke und Taschen, gefüllt mit persönlichen Gegenständen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Ergreifung des oder der Einbrecher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

