Polizei Paderborn

POL-PB: Fahndung nach Exhibitionisten

Paderborn (ots)

(mb) Mit Hilfe von Fahndungsfotos will die Polizei einen mutmaßlichen Exhibitionisten identifizieren, der sich Mitte Juni zwei Jugendlichen gezeigt hat.

Die beiden 15 und 16 Jahre alten Mädchen warteten am 18.06.2022, gegen 15.50 Uhr, an einer Bushaltestelle am Hauptbahnhof Paderborn auf ihren Bus. Der bisher unbekannte Tatverdächtige stand ebenfalls an der Haltestelle. Er stellte sich unmittelbar vor die Geschädigten, führte seine Hand durch die Hosentasche an sein Glied, um an diesem zu manipulieren. Danach kniete er sich hin, führte seine Hand erneut an die Hose und massierte an seinem Geschlechtsteil.

Mit Gerichtsbeschluss hat die Polizei jetzt zwei Fotos (Link auf die Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/85459) im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht und fragt:

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Tatverdächtigen machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell