POL-PB: Fußgängerin bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Lichtenau (ots)

(mb) Beim Abbiegen von der Langestraße hat ein Autofahrer am Dienstag eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt.

Gegen 14.35 Uhr fuhr 84-jähriger BMW-X1-Fahrer auf der Langestraße in Richtung Kleinenberg. In Höhe der Stadtverwaltung wollte er nach links auf den Parkplatz abbiegen. Im Gegenverkehr hatte sich ein Rückstau gebildet. Eine im Stau stehende Autofahrerin gab dem Senioren Lichtzeichen und ließ ihn vor ihrem Fahrzeug abbiegen. Dabei erfasste der BMW-Fahrer eine 65-jährige Fußgängerin, die auf dem Gehweg in Richtung Driburger Straße ging. Das Auto stieß frontal gegen die Frau. Sie stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

