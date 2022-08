Polizei Paderborn

POL-PB: Acht Radler am Wochenende bei Verkehrsunfällen verletzt

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Drei Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte sind die Bilanz von acht Fahrradunfällen im Kreis Paderborn vom Wochenende.

Wie bereits berichtet (Polizeiberichte vom 13.08.2022) stürzten in der Nacht zu Samstag ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer bei Delbrück- Ostenland und ein 16-Jähriger Radfahrer bei Paderborn Benhausen. Währen der der Erwachsene leichte Verletzungen erlitt, zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu.

Am Samstag gegen 11.15 fuhr ein 74-jähriger Radfahrer in Delbrück von der Westenholzer Straße in den Kreisverkehr Höhe Langestraße. Aus der Langestraße bog ein Golffahrer (84) in den Kreisverkehr ein. Der Radler musste ausweichen und bremsen. Er stürzte verletzte sich leicht.

Um 12.45 Uhr nutzte ein 13-Jähriger mit einem Elektrofahrrad den Radweg Auf der Lieth in Paderborn in Richtung Driburger Straße. Er stürzte ohne Fremdbeteiligung in Höhe Vinsebecker Weg und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen kam der Junge ins Krankenhaus.

Am Sonntag um 11.15 Uhr stürzte ein 54-jähriger Radler auf der Haarener Straße in Borchen beim Bremsen über den Lenker. Er verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankhaus.

Eine 22-jährige Pedelec-Fahrerin kam um 12.50 Uhr auf einer Gefällstrecke an der B 480 von Bad Wünnenberg in Richtung Alme zu Fall. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Brilon gebracht.

Auf der Haarener Straße in Borchen kam es um 15.15 Uhr erneut zum Alleinunfall mit einem Fahrrad. Eine 40-jährige Radfahrerin wollte über einen abgesenkten Bordstein auf den Gehweg fahren. An der Bordsteinkante rutschte ihr Cross-Bike weg und sie stürzte. Die leicht verletzte Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn.

In Delbrück war ein 12-Jähriger gegen 20.50 Uhr auf der Herderstraße unterwegs. Als seine Fahrradkette absprang, stürzte der Junge über den Lenker und fiel auf den Asphalt. Leicht verletzt kam er in ein Paderborner Krankenhaus.

Fahrradhelme hatten nur zwei der verunglückten Radlerinnen und Radler genutzt. Beide blieben leicht verletzt und konnten die Hospitäler nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell