Polizei Paderborn

POL-PB: Zweiradfahrer beim Abbiegen übersehen

Paderborn (ots)

(mb) Ein Rennradfahrer und ein jugendlicher Motorrollerfahrer sind am Dienstagmorgen bei Abbiegeunfällen verletzt worden.

Ein 55-jähriger BMW-Fahrer fuhr um 07.40 Uhr auf der Bielefelder Straße von Sennelager in Richtung Hövelhof. An der Einmündung zur Südstraße bog er nach rechts ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 50-jährigen Radfahrer, der auf dem für beide Fahrtrichtungen ausgelegten Radweg in Richtung Sennelager unterwegs war. Der Rennradfahrer stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Um 07.50 fuhr eine 39-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Driburger Straße stadtauswärts. An der Einmündung zu Kaukenberg bog sie nach links ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Motorroller-Fahrers. Das Auto erfasste den 15-jährigen Zweiradfahrer. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich leicht. Er konnte selbständig einen Arzt aufsuchen.

