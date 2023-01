Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Ibbenbüren: Brände

Steinfurt (ots)

Ort: Tecklenburg, Am Forst

Zeit: Samstag, 31.12.2022, 06.50 Uhr Ein Zeuge meldete den Brand einer Papiermülltonne. Diese fing aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden liegt ersten Ermittlungen zufolge bei etwa 100 Euro.

Ort: Ibbenbüren, Poststraße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 03.00 Uhr Zeugen bemerkten den Brand eines Müllcontainers und verständigten daraufhin sofort die Feuerwehr. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war das Feuer bereits durch die eingesetzten Rettungskräfte gelöscht. Durch das Feuer wurde ein Pkw, der in der Nähe stand, ebenfalls beschädigt. Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind noch unbekannt.

Ort: Ibbenbüren, Käthe-Kollwitz-Straße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 07.00 Uhr An einem Zweifamilienhaus stand ein Holzunterstand in Flammen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Holzabdach bereits in Vollbrand. Ein davor abgestellter Pkw brannte ebenfalls. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Ort: Ibbenbüren, Gravenhorster Straße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 07.40 Uhr Ein Sammelcontainer für Elektrokleingeräte geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Wer Hinweise zu den Bränden in Ibbenbüren geben kann, meldet sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. Hinweise zu dem Brand in Tecklenburg bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/93374515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell