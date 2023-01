POL-ST: Lengerich, Ladbergen, Brände Fünfstelliger Sachschaden an Holzhütte

Lienen (ots) - 20-Jähriger schwer verletzt Am Samstag (31.12.2022) ist es gegen 00.15 Uhr auf der Hohner Straße (K32) zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Der 20-jährige Mann aus Telgte (Kreis Warendorf) war mit seinem Opel Astra auf der Hohner Straße in Fahrtrichtung Lienen Kattenvenne unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er in Höhe der Einmündung Am Bullerbach von der Fahrbahn ...

mehr