Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brände

Greven (ots)

Drei Personen leicht verletzt

Ort: Grabenstraße Zeit: Samstag, 31.12.2022, 21.25 Uhr Ein Zeuge bemerkte bei seinem Nachbarn ein Feuer im Bereich der Gartenlaube. Der Zeuge konnte das Feuer löschen. Ersten Ermittlungen zufolge zündeten Unbekannte an der Gartenlaube ein Feuerwerk. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ort: Rheinstraße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 00.00 Uhr Zur angegebenen Zeit geriet eine etwa drei Meter hohe und 10 Meter lange Hecke aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Der Brand war bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht. Angaben über die Schadenshöhe liegen nicht vor.

Ort: Königstraße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 00.15 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache brannte eine Hecke auf einer Länge von etwa 20 Metern. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist unklar.

Ort: Schwester-Dora-Straße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 01.00 Uhr An einem Mehrfamilienhaus brannte eine Papiertonne. Ein Zeuge sagte aus, dass neben dem Haus auf einer Wiese Unbekannte ein Feuerwerk gezündet hatten. Anschließend hätten diese die abgebrannten Reste des Feuerwerks eingesammelt und in die Papiertonne geworfen, die kurze Zeit später anfing zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 300 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ort: Seilerstraße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 12.20 Uhr Ein Zeuge bemerkte an einem Wohnhaus einen Rauchmelder. Zusammen mit einem Nachbarn betrat er das Haus, in dem sich eine Bewohnerin befand. Die Feuerwehr stellte fest, dass der Rauchmelder durch einen vergessenen Topf auf dem Küchenherd ausgelöst wurde. Die Bewohnerin und die beiden Zeugen wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu den ungeklärten Brandursachen Hinweise geben können, sich auf der Wache in Greven zu melden, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell