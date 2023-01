Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lienen (ots)

20-Jähriger schwer verletzt

Am Samstag (31.12.2022) ist es gegen 00.15 Uhr auf der Hohner Straße (K32) zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Der 20-jährige Mann aus Telgte (Kreis Warendorf) war mit seinem Opel Astra auf der Hohner Straße in Fahrtrichtung Lienen Kattenvenne unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er in Höhe der Einmündung Am Bullerbach von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit zwei Bäumen am Fahrbahnrand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell