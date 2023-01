Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brände Polizei sucht Zeugen

Ochtrup (ots)

Ort: Finkenstraße

Zeit: Samstag, 31.12.2022, 21.00 Uhr Polizei und Feuerwehr wurden von einem Zeugen zum Brand eines Altkleidercontainers gerufen. Der Zeuge gab an, dass eine Gruppe Jugendlicher die Finkenstraße auf und ab gelaufen sein. Kurz nachdem sie an dem Altkleidercontainer vorbei gelaufen sind, stand dieser plötzlich in Flammen. Ersten Ermittlungen zufolge warf ein 15-jähriger Junge aus dieser Gruppe eine brennende Wunderkerze in den Container und löste somit den Brand aus, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Sachschadenshöhe ist noch unbekannte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ort: Oster

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 00.20 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in dem Nebengebäude eines Wohnhauses eine Werkstatt in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Höhe des Sachsachadens ist noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ort: Schubertstraße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 07.30 Uhr Zwei Abfallbehälter standen an einem Mehrparteienhaus in Brand. Durch den Brand wurde ein Teil der angrenzenden Gebäudewand beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Wache in Ochtrup zu melden, Telefon 02553/ 9356-4155.

