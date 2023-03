Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Auto hebt auf Düwing Dyk kurz ab

Zwei Verletzte

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Düwing Dyk (Kreisstraße 20);

Unfallzeit: 16.03.2023, 07.45 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein 18 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Ahaus-Wüllen erlitten. Der Borkener war gegen 07.45 Uhr auf dem Düwing Dyk aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als er zunächst nach rechts von der Straße abkam. Anschließend driftete das Auto zurück auf die Fahrbahn, verlor die Bodenhaftung und schleuderte dann frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen. Auf einem angrenzenden Acker kam das stark deformierte Fahrzeug des Borkeners zum Stillstand. Die Feuerwehr rettete ihn aus dem Wrack. Leichte Verletzungen erlitt der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, ein 53 Jahre alter Ahauser. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 55.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße blieb für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. (db)

