Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - 14-Jähriger bei Fahrradsturz verletzt

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Am Fildeken / Hardtstraße;

Unfallzeit: 15.03.2023, 12.40 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde ein Radfahrer in Rhede. Der 14-Jährige fuhr gegen 12.40 Uhr von der Hardtstraße kommend in die Straße Am Fildeken. Rechts neben ihm befand sich sein 13-jähriger Bekannter - ebenfalls mit dem Fahrrad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lenkte der Jüngere vor einer Fahrbahnverengung nach links und stieß dabei gegen den Älteren. Dieser stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 13-Jährige blieb unverletzt. (tb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell