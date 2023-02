Coesfeld (ots) - Nach einem Straßenraub in Senden am Mittwoch (01.02.23) ermittelt die Polizei. Gegen 22.50 Uhr gingen nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich des Busbahnhofs mehrere männliche Personen einen polizeibekannten 30-jährigen Sendener an. Wie viele es waren, steht derzeit nicht fest. Sie stiegen aus zwei Autos. Ein Mann aus Havixbeck soll den Sendener mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Nachdem ...

