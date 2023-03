Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Hecken geraten in Brand

Borken-Gemen (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Offenbachstraße und Franz-Liszt-Weg;

Tatzeit: 14.03.2023, 04.50 Uhr und 15.03.2023, 06.25 Uhr;

In Brand geraten ist eine Hecke am Dienstag in Borken-Gemen. Gegen 04.50 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Offenbachstraße aus. Rund 20 Meter einer Lebensbaumbepflanzung wurden trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehrfrauen und -männer Opfer der Flammen.

Am darauffolgenden Morgen mussten Einsatzkräfte erneut zu einem Heckenbrand ausrücken. Diesmal am Franz-Liszt-Weg. Auch dort hatten gegen 06.25 Uhr Thuja-Pflanzen gebrannt. Die Flammen erloschen jedoch selbstständig, sodass die Feuerwehr abrücken konnte.

Die Kriminalinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Dort wird auch ein möglicher Zusammenhang der Brände geprüft. Die Ursache ist in beiden Fällen unklar. Zeugen werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlern unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell