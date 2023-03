POL-BOR: Borken - Alleinunfall mit E-Scooter

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Hardtstrstraße; Tatzeit: 15.03.2023, 03.50 Uhr; Zu einem Einbruch in eine Spielothek ist es am frühen Mittwochmorgen in Rhede gekommen. Unbekannte hebelten ein Fenster im Treppenhaus auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Hardtstraße. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Spielautomaten. Ob sie beuten machten, ist noch unklar. Bei der Tatausführung lösten die ...

