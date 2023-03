POL-BOR: Gronau - BMW auf Gildehauser Straße angefahren

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Landgrafenstraße; Tatzeit: zwischen 13.03.2023, 15.00 Uhr, und 14.03.2023, 09.00 Uhr; Über ein Dach in eine Schule eingedrungen sind Unbekannte in Gronau. Um in das Innere zu gelangen, brachen die Täter zwischen Montag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 09.00 Uhr, eine Lichtkuppel des Gebäudes an der Landgrafenstraße auf. Durch einen Notausgang flüchteten die Einbrecher nach derzeitigem ...

