Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Geldausgabeautomat im Pavillon gesprengt

Velen (ots)

Tatort: Velen, Kardinal-von-Galen-Straße;

Tatzeit: 15.03.2023, 02.49 Uhr;

Einen weiteren Geldausgabeautomaten im Kreis Borken gesprengt haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Velen. Um 02.49 Uhr explodierte das in einem Pavillon an der Kardinal-von-Galen-Straße untergebrachte Gerät. Das mobile Gebäude wurde dabei völlig zerstört. Auch das Hauptgebäude nahm Schaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand flüchteten mehrere Personen mit einem dunklen Audi mit Borkener Kennzeichen vom Tatort. Das Nummernschild hatten die Täter zuvor zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 02.49 Uhr am Finkenkamp entwendet. Ob Beute erlangt wurde, ist derzeit unklar.

Die Polizei leitete intensive Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein, die bislang nicht zur Festnahme der Täter führten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000 bei der Kriminalinspektion I in Borken. Dies gilt insbesondere auch für Zeugen, die Foto- oder Videoaufnahmen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen angefertigt haben: Diese können hochgeladen werden beim Hinweisportal der Polizei unter "https://nrw.hinweisportal.de/". (db)

