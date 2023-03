Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Alte Gärtnerei;

Unfallzeit: 13.03.2023, zwischen 10:00 und 10:30 Uhr;

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montagvormittag vor einem Verbrauchermarkt in Velen gekommen. Ein geparkter schwarzer 5er BMW wurde zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße Alte Gärtnerei durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken unter der Telefonnummer (02861) 9000 entgegen. (tb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell