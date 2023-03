Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Westend 31;

Unfallzeit: 13.03.2023, 17:00 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden ist ein 32-jähriger Radfahrer aus Bocholt. Er war am Montag gegen 17.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem rechtsseitig gelegenen Radweg der Straße Westend in Richtung Innenstadt unterwegs. Eine 45-Jährige fuhr mit ihrem Auto in entgegengesetzter Richtung. An der Zufahrt zum Westend-Kreisel beabsichtigte die Hamminkelnerin, nach links abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Frau hierbei den querenden Radfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radfahrer stürzte gegen einen verkehrsbedingt haltenden Wagen einer 30-jährigen Bocholterin. Der leichtverletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt. (tb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell