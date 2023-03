Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lappalie oder doch nicht

Unterschiedliche Bewertungen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Berliner Platz;

Unfallzeit: 13.03.2023, 16.25 Uhr;

Mutmaßlich beim Einsteigen in ihren Wagen stieß eine 51 Jahre alte Gronauerin mit ihrer Autotür gegen ein neben ihr parkenden Wagen, in dem eine 27-Jährige saß. Durch die geschlossene Tür habe sie die Frau vor dem Wagen angesprochen. Nach einer verbalen Entgleisung sei die zunächst noch Unbekannte in ihren Wagen gestiegen und gefahren, schilderte die jüngere der Beiden. Ein Schaden in Form zweier Kratzer war an der Beifahrertür erkennbar. Ermittlungen führten Polizisten schließlich zu der vermeintlichen Unfallverursacherin. Sie habe nicht wahrgenommen, dass ihre Fahrzeugtür gegen das geparkte Auto gestoßen sei, schilderte die Gronauerin. Für eine solche Lappalie müsse die Frau doch nicht gleich so forsch reagieren, bewerte die 51-Jährige den Sachverhalt. Nun wird sich zunächst das Verkehrskommissariat und dann die Justiz mit dem Fall und der Einordnung beschäftigen, ob es eine Lappalie ist oder nicht. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell