Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haftbefehl vollstreckt

Gotha (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Gartenanlage "Boilstädter Wasser" zu einem Polizeieinsatz. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten zu einem dortigen Garten, wobei sich in der Hütte eine gesuchte Person aufhalten sollte. Es handelte sich um einen 41-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl mit mehreren Jahren Haft vorlag. Der Verdacht bestätigte sich und so konnte der Herr widerstandslos festgenommen werden. Er wurde in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (db)

