Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorradfahrer schwerverletzt ins Krankenhaus

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kreisstraße 20;

Unfallzeit: 13.03.2023, 18.00 Uhr;

Mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde ein 21 Jahre alter Motorradfahrer am Montagabend in Ahaus-Wüllen. Der Ahauser war gegen 18.00 Uhr auf dem Düwing Dyk aus Richtung Wüllen kommend in Richtung Stadtlohn unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam, mit einem Leitpfosten kollidierte und schlussendlich stürzte. An dem Motorrad entstand Totalschaden. (db)

