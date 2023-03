Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bundesstraße 54 in Gronau

Zoll und internationales Polizei-Team erfolgreich

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bundesstraße 54;

Tatzeit: 13.03.2023, 14.00 Uhr und 20.00 Uhr;

Zunächst fiel Beamten des Zolls am Montagmittag ein über die Bundesstraße 54 in die Bundesrepublik einreisender Wagen auf. Der Fahrer, ein 45 Jahre alter in Niedersachsen lebende Mann, stand augenscheinlich unter dem Einfluss betäubender Mittel. Den Eindruck bestätigte ein Drogentest - dieser schlug auf Kokain an. Zudem hatte er eine geringe Menge Marihuana dabei und sein Führerschein war zur Einziehung ausgeschrieben. Polizisten aus Gronau unterstützten die Zollbeamten. Es folgte eine Blutentnahme, um den Konsum berauschender Mittel exakt nachweisen zu können. Den Führerschein sowie das Marihuana stellten die Beamten sicher und die Weiterfahrt wurde untersagt. Nun folgen Strafverfahren.

Wenige Stunden später hielten Beamte des internationalen Polizeiteams "GPT" einen 20-Jährigen aus dem Kreis Steinfurt an gleicher Stelle in Gronau an. Marihuanageruch stieg den Beamten aus dem Fahrzeuginneren in die Nase. Auch hier verrieten körperliche Anzeichen den mutmaßlichen Drogenkonsum. Ein Drogentest schlug auf den Wirkstoff THC an. So musste erneut ein Arzt eine Blutprobe entnehmen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijken Marechaussee (NL), der Politie-Eenheid Oost-Nederland (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken (Nordrhein-Westfalen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch. (db)

