Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Größere Schlägerei beim Quasimodo

Polizei Pirmasens (ots)

Am 25.12.2022, gegen 04:45 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle eine Schlägerei von etwa 20 Personen vor dem Eventlokal Quasimodo gemeldet. Vor Ort konnten mehrere blutende Personen angetroffen werden. Nach bisherigen Ermittlungen waren mehrere Parteien in unterschiedlicher Personenanzahl in die Schlägerei verwickelt. Es soll in dem Lokal bereits zu übergriffigem Verhalten gekommen sein. Darum war ein Streit entbrannt, der sich dann in den Außenbereich verlagerte. Bei mehreren Personen kam es zu Prellungen, Schürf- und Platzwunden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell