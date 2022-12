Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Feuerwehreinsatz in Seniorenheim

Pirmasens, Münzgasse (ots)

Am Samstag, den 24.12.2022 gegen 10:15 Uhr kam es in einem Seniorenheim in der Münzgasse in Pirmasens zu einem Feuerwehreinsatz. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst konnte eigenständig der Brand eines Zimmermülleimers mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Wie es zu der Brandursache kam, ist derzeit noch unklar und muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen eruiert werden. Personenschaden entstand nicht. Lediglich der Mülleimer ist als Sachschaden zu deklarieren. /pips

