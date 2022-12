POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Contwig (ots) - Am Abend des 24.12.22 versuchten gegen 18:00 Uhr zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Stuttenstück in Contwig zu gelangen. Die Hausbesitzer wurden auf die Personen aufmerksam. Als die Täter angesprochen wurden, flüchteten diese fußläufig in unbekannte Richtung. Beschreibung der Täter: 1. männliche Person; ca. 30 - 40 Jahre alt, blonde, kurze Haare; normaler ...

mehr