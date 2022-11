POL-PDWIL: Polizeiwache Gerolstein dauerhaft länger geöffnet

Sülm (ots) - Am 15.11.2022 wird der Polizei Bitburg bekannt, dass es in der Ortslage Sülm zu einem Diebstahl eines Zauns gekommen ist. Der bislang unbekannte Täter entwendete in der Zeit vom 01.11.22 bis 15.11.22 in der Straße, Auf den Birken, mehrere Meter eines Metallzauns. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg ...

