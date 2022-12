Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennende Mülltonnen - Zeugenaufruf

Pirmasens, Neptunstraße (ots)

Am Samstag, den 24.12.2022 gegen 09:15 Uhr kam es in der Neptunstraße in Pirmasens zu einem Brand von mehreren Mülltonnen. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr Pirmasens gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen eruiert werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. /pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell