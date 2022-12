POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Annweiler am Trifels (ots) - Am 15.12.2022, 11.15 Uhr, befuhr ein dunkler Kleinwagen die Friedens-straße in Richtung Waldfriedenstraße. In einer Rechtskurve kam der PKW infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und streifte an einem geparkten Wohnmobil entlang. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW wurde am Scheinwerfer und Blinker vorne links beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizeiwache ...

