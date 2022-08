Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0533 --Jugendlicher ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 24.08.2022, 16:40 Uhr

Eine Gruppe von acht bis neun Jugendlichen raubte am Mittwochnachmittag in der Bahnhofsvorstadt einen 16-Jährigen aus. Sie schlugen auf ihn ein und versetzten ihm Tritte gegen den Kopf als er bereits zu Boden gegangen war. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr umringte die Gruppe den Jugendlichen vor dem Rewe-Markt im City Gate. Sie drängten ihn in Richtung der Wallanlagen. In der Contrescarpe angekommen, schlugen und stießen sie den 16-Jährigen zu Boden und traten dann auf ihn ein, auch gegen den Kopf. Währenddessen entriss man ihm seine Umhängetasche. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Herdentorsteinweg und Hauptbahnhof. Nach Eintreffen seines Vaters und der Einsatzkräfte am Tatort verbrachte man den Bremer in ein Krankenhaus.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben. Sie waren zwischen 16 und 17 Jahre alt, hatten schwarze Haare, Bärte und einen dunklen Teint. Sie trugen blaue Jeans mit weißen oder blauen T-Shirts, Umhängetaschen und Schmuck.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 auf.

Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

