POL-HB: Nr.: 0532--Autobrände im Bremer Osten

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Bispinger Straße und Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Wätjenstraße Zeit: 25.08.22, 1.10 Uhr und 3.05 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag brannten in der Vahr und in Schwachhausen zwei Fahrzeuge, ein drittes Auto wurde durch die Hitze beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 1.10 Uhr stand in der Bispinger Straße ein BMW in Flammen und brannte fast vollständig aus. Knapp zwei Stunden später wurden die Einsatzkräfte erneut zu einem brennenden Auto in die Wätjenstraße gerufen. Ein Peugeot brannte zu diesem Zeitpunkt in voller Ausdehnung. Ein danebenstehender BMW wurde durch die starke Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Die Brände konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstanden hohe Schäden.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Verdachts der Brandstiftung und fragt: Wer hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.10 Uhr in der Bispinger Straße und gegen 3 Uhr in der Wätjenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell