POL-HX: Mit 126 km/h durch eine Tempo-70-Zone - mit Handy am Ohr

Höxter (ots) - Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer kam es am Mittwoch, 5. Oktober, in Höxter. Der Radfahrer wurde nur leicht verletzt, der Sachschaden geht allerdings in den vierstelligen Bereich. Gegen 17 Uhr befuhr ein Kleinbus die Corveyer Allee in Fahrtrichtung Corbie Straße und wollte dann in die Minoritenstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer, der womöglich von der ...

mehr