Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Büromanagement

Das Hauptzollamt Dortmund bildet aus

Dortmund (ots)

Das Hauptzollamt Dortmund bietet zum 01. September 2023 Ausbildungsplätze zur Kauffrau und zum Kaufmann für Büromanagement an.

Der Zoll ist eine moderne Wirtschaftsverwaltung des Bundes, deren Tätigkeitsspektrum von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. Mit dem Zuwachs an Aufgaben hat der Zoll an Bedeutung gewonnen - sein Wirken ist heute wichtiger denn je. Die Verwaltungsaufgaben des Zolls werden zu einem großen Teil als Bürotätigkeiten ausgeführt. Daher ist der Zoll ein kompetenter Arbeitgeber für die Ausbildung und Beschäftigung von Kaufleuten für Büromanagement. Dieser neue, moderne Ausbildungsberuf ist sowohl für den öffentlichen Dienst als auch für die Privatwirtschaft geeignet.

Ausbildungsbeginn ist der 1. September des jeweiligen Jahres. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Die praktische Ausbildung findet in Dortmund und Umgebung statt und wird durch dienstbegleitende Unterweisungen in Bildungs- und Wissenschaftszentren der Bundesfinanzverwaltung in Krefeld und Münster ergänzt. Die theoretische Ausbildung findet als begleitender Berufsschulunterricht beim Kuniberg Berufskolleg in Recklinghausen statt.

Als Wahlqualifikation sind für die bei der Zollverwaltung angebotenen Ausbildungsplätze die Module "Personalwirtschaft" sowie "Assistenz und Sekretariat" zu belegen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung besteht kein Anspruch auf Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis.

Die monatliche Ausbildungsvergütung beträgt derzeit nach dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes, abhängig vom Ausbildungsjahr, circa 1.068,26 Euro bis 1.164,02 Euro (brutto).

Wir erwarten von Bewerber*innen einen mittleren Bildungsabschluss (mittlere Reife) oder Hauptschulabschluss (Hauptschulabschluss mindestens mit der Note "gut" in den Fächern Deutsch und Mathematik), Leistungsbereitschaft, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, verantwortungsbewusstes Handeln und Flexibilität. Die Allianz für Aus- und Weiterbildung soll Schulabgängerinnen und Schulabgängern eine erste Berufsausbildung ermöglichen. Daher sollten Sie noch keine andere Berufsausbildung abgeschlossen haben.

Wir bieten eine fundierte Ausbildung mit einem Berufsabschluss, der vielfältige Perspektiven eröffnet.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Hauptzollamt Dortmund, Bewerbung, Semerteichstr. 47 - 49, 44141 Dortmund.

Bewerbungsende für die Ausbildungsplätze im Jahr 2023 ist der 31. Dezember 2022.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.zoll.de/DE/Karriere/Ausbildung-Studium/Bueromanagement/bueromanagement_node.html.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Becker unter Tel. 0231/ 9571 - 1113 oder Herrn Bretthauer unter Tel. 0231/ 9571 - 1114 oder per E-Mail unter bewerbung.hza-dortmund@zoll.bund.de.

