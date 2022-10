POL-HX: Identität des unbekannten Toten geklärt

Höxter (ots) - Der Körper eines bislang unbekannten Mannes ist in Höxter-Lüchtringen an der Weser aufgefunden worden. Ein Angler hatte in Höhe des Radweges zwischen Lüchtringen und Holzminden den leblosen Körper am Montag, 3. Oktober, gegen 9.30 Uhr im Wasser in Ufernähe aufgefunden und daraufhin Rettungskräfte und die Polizei verständigt. Die Todesursache steht noch nicht fest, auch die Identität des Mannes ...

mehr