Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Lichte (ots)

Am Donnerstag gegen 6:00 Uhr übersah eine 25-jährige Opel-Fahrerin einen Sprinter, dessen 50-jähriger Fahrer nach links auf das Tankstellengelände in der Saalfelder Straße in Lichte abbiegen wollte und fuhr hinten auf. Dabei entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligte verletzten sich dabei leicht und kamen ins Krankenhaus. Die Kameraden der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und reinigten die Straße von auslaufenden Betriebsstoffen.

