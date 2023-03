Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - 39-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert am Steuer

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Südring / Bahnhofstraße;

Tatzeit: 12.03.2023, 22:55 Uhr;

Einen alkoholisierten Fahrzeugführer ohne Führerschein stellte eine Streifenwagenbesatzung am Sonntagabend auf dem Südring in Höhe der Kreuzung Bahnhofstraße bei einer Verkehrskontrolle fest. Bei dem 39-jährigen Mann aus Hamminkeln handelte es sich um einen Autofahrer, der bereits am Vorabend von der Polizei alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5462464). Bei dieser Kontrolle war sein Führerschein sichergestellt worden. Dennoch war er am Sonntagabend mit seinem Wagen auf der Borkener Straße in Richtung Heiden unterwegs. Als die Polizeikräfte den Mann abermals kontrollierten, stellten sie erneut Alkoholgeruch fest. Zur Blutprobenentnahme wurde er zur Polizeiwache Borken gebracht. Nicht nur sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, ihn erwartet auch ein weiteres Verfahren.

Wir weisen darauf hin, dass wir im gesamten Kreisgebiet derartige Kontrollen durchführen und appellieren eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden: Bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr, indem Sie alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen! (tb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell