POL-HH: 220914-2. Verkehrshinweis anlässlich des Hafengeburtstags und eines Halbmarathons am kommenden Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 14.09.2022 bis 18.09.2022

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Wochenende wird es im Hamburger Stadtgebiet aufgrund von Veranstaltungen zu Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen kommen.

Von Freitagmorgen, 10:00 Uhr bis Sonntagabend, 21:00 Uhr wird der 833. Hafengeburtstag gefeiert. Bereits ab heute Abend, 18:00 Uhr, bis Montagmittag, ca. 12:00 Uhr kommt es diesbezüglich in der nördlichen Hafenrandstraße sowie in angrenzenden Gebieten zu Straßensperrungen. Näheres hierzu unter: https://www.hamburg.de/contentblob/16066448/7340f918171773e1e64420938b57b25d/data/2022-09-16-hafengeburtstag.pdf

Am Sonntag findet der achte PSD Bank Halbmarathon statt, der um 10:00 Uhr in der Wandsbeker Marktstraße startet. Die Laufstrecke führt durch Wandsbek und Farmsen-Berne und endet wieder in der Wandsbeker Markstraße. Bis in den Nachmittag muss im Umfeld der Laufstrecke mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Nähere Informationen finden Sie im Internet: https://www.halb-marathon.hamburg/verkehr/

Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

