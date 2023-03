Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfall auf Kreuzung

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Steinfurter Straße / Marie-Curie-Straße/ Borgwardstraße;

Unfallzeit: 13.03.2023, 11.38 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt hat sich eine 44-jährige Autofahrerin. Die Borkenerin war am Montagmittag gegen 11.38 Uhr auf der Steinfurter Straße in Richtung Epe unterwegs. Ein Gronauer befuhr gleichzeitig die Marie-Curie-Straß und wollte die übergeordnete Steinfurter Straße geradeaus queren in Richtung Borgwardstraße. Nach ersten Erkenntnissen stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, als der 34-Jährige in die Kreuzung einfuhr. Das Auto der 44-Jährigen schleuderte gegen den haltenden Wagen eines 62-Jährigen Mannes. Das Fahrzeug stand verkehrsbedingt auf der Borgwardstraße. Die 44-jährige Frau verletzte sich leicht. Die beiden anderen Autorfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. (tb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell