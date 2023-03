Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Onlineanzeige nach Verkehrsunfallflucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Lärchenstraße/Weidenstraße;

Unfallzeit: 08.03.2023, 14.50 Uhr;

Mutmaßlich die falschen Daten nach einem Verkehrsunfall angegeben hat ein Radfahrer am Mittwoch vergangener Woche in Vreden. Der circa 18 bis 20 Jahre alte, dunkelblonde Unbekannte war auf der Weidenstraße in Richtung Lärchenstraße unterwegs. Er wollte nach dem Eindruck der Anzeigenerstatterin nach links in Richtung Gaxel abbiegen. Dabei kollidierte der Radfahrer mit dem VW Golf der Melderin. Diese hatte die Lärchenstraße befahren. Ein Scheinwerfer sowie die Motorhaube sind nun beschädigt. Nach einer kurzen Unterhaltung und dem Austausch der Kontaktdaten trennten sich die Wege. Wie sich bereits am Abend herausstellte, hatte der Fahrradfahrer gelogen. So erstattete die Angefahrene über das Online-Portal der Polizei NRW Anzeige. Das Verkehrskommissariat Ahaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet diesen sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

