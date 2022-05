Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung in Derne - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0519

Ein unbekannter Täter hat gestern (5.5.) einen Mann in Dortmund-Derne mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nach ersten Aussagen fuhr der 60-jährige Dortmunder gegen 12.45 Uhr von der Nierstefeldstraße links in den Derner Kippshof. Plötzlich lief der spätere Täter mit Kopfhörern im Ohr über die Straße. Der Dortmunder hupte und gestikulierte. Kurze Zeit später stellte der 60-Jährige sein Auto an der Straße ab und stieg aus. Der Täter war ihm augenscheinlich gefolgt und fing direkt eine verbale Auseinandersetzung an. Während der Auseinandersetzung zückte der Unbekannte plötzlich ein Messer und stach dem Dortmunder in den Oberschenkel. Er flüchtete über die Straße Im Schellenkai weiter den Derner Kippshof herunter.

Eine Rettungswagen brachte den Dortmunder in ein Krankenhaus.

Der Täter wird als circa 20 Jahre alt beschrieben. Er war zwischen 170 und 175 cm groß mit Bart und hatte ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer weißen Kappe und einer weißen Mütze sowie einer Brusttasche der Marke Chanel. Nach Angaben des Zeugen hatte er einen südländischen Phänotypus.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

