POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit vom 13. Juni bis zum 20. Juni 2022

Hückelhoven (ots) - Zwischen 05.15 Uhr und 14.45 Uhr brachen Unbekannte am 09. Juni (Donnerstag) in eine Wohnung auf der Parkhofstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie eine Spardose mit Münzgeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

